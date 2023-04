(VIDEO) No levanta: Michael Estrada, expulsado en el fútbol de México

El calvario para Michael Estada sigue en el Cruz Azul de México, mientras sigue su sequía de goles en la última jornada de la Liga MX el atacante ecuatoriano vio la tarjeta roja. Para mala suerte, esto ocurrió en el Clásico ante el América.

Estrada llegó por atrás y dio un fuerte pisotón a un rival, el juez central no dudó y le sacó una tarjeta roja, dejando así a los azules con un jugador menos cuando el resultado estaba 1-1. Al final las Águilas ganaron 1-3 a su clásico rival.

El seleccionado ecuatoriano no escondió su frustración y salió entrelágrimas del partido, consciente del mal momento que atraviesa, de hecho el 'tricolor' no entraba en planes del club pero no le encontraron salida a inicios de temporada.