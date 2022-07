Tras un año en donde marcó 1 solo gol y sufrió constantes lesiones, el futuro del delantero ecuatoriano Felipe Caicedo podría estar fuera de Italia para el 2023. Según reportes recientes, el 'tricolor' tiene opciones de regresar al fútbol de Inglaterra.

El Bristol City es una de las opciones que maneja el entorno de Felipe Caicedo para la siguiente temporada, el club en cuestión milita en la Championship, es decir la segunda división de Inglaterra. Los otros interesados en firme son del fútbol de Qatar, aunque los clubes no se han mencionado.

Para que Caicedo pueda llegar al club británico o al Medio Oriente necesita terminar su contrato con el Genoa, quienes aún tienen un año de contrato con el ecuatoriano. El Genoa busca rescindir no solo por que su rendimiento no ha sido el óptimo sino por ya no poder afrontar su salario de 2 millones al año.

Caicedo estuvo los últimos seis meses en el Inter de Milán por pedido de su ex entrenador Simone Inzaghi, sin embargo se fue sin marcar un gol con los vicecampeones, con el Genoa solo marcó en una ocasión y también fue baja larga por lesiones.