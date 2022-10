Christian Noboa ha realizado una gran carrera en el fútbol ruso luego de haber surgido del Club Sport Emelec, esas actuaciones le permitieron llegar a la selección ecuatoriana de fútbol donde ha perdido su lugar tras la llegada de jugadores de la talla de Moisés Caicedo.

+Asegurado: Equipo ecuatoriano selló su presencia en la Copa Sudamericana

+Y no es Moisés: En Europa destacan el rendimiento de un jugador clave de la tricolor

+¿Alfaro preocupado? Jugador clave de la tricolor no juega y bajó su valor en el mercado

No obstante, el jugador nacido en Guayaquil pasa por un gran presente en el FK Sochi, donde incluso tuvo la oportunidad de pasar al Spartak de Moscú. Por otro lado, el ´Zar´ dialogó con LA CANCHA DE ARTEFACTA donde se refirió a su posible retiro.

"Creo que vengo jugado 5 años ya de gratis pero mientras siga jugando así como estoy, marcando goles, disfrutando lo que estoy haciendo, no he pensado en el retiro. Sé que falta poco pero no quiero pensar todavía en eso," aseguró el volante.

Christian Noboa fue parte del ciclo de Gustavo Alfaro donde disputó los primeros partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, luego perdió lugar en la consideración del estratega argentino.