El mediocampista ofensivo de 20 del Brighton & Holve Albion, Jeremy Sarmiento, comentó su sentir con el cuadro de los seagulls luego de la sorprendente victoria de 3x1 sobre el Arsenal en la Carabao Cup, compromiso donde el ecuatoriano saltó en condición de titular a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Qatar 2022.

Sarmiento, quien ha tenido solamente tres participaciones con el primer equipo dentro de la temporada 2022/2023, saltó en el XI inicial del estratega Roberto De Zerbi para el duro encuentro ante los Gunners, líderes de la Premier League, sin embargo, el duelo fue válido por la Carabao Cup.

El ecuatoriano saltó al campo del Estadio de los Seagulls en una posición no tan habitual, es por eso que, durante una conversación con los medios de comunicación, manifestó sobre su nuevo rol en el cuadro de Brighton. "Puedo jugar por la izquierda y por la derecha, no es un problema para mí. No fue un problema, tomé el balón y recibí una asistencia”, destacó.

Finalmente, Sarmiento —quien probablemente sea convocado por Gustavo Alfaro para la Copa Mundial de Qatar 2022— indicó que a lo largo de su carrera le ha tocado acoplarse en distintas posiciones dentro del campo de juego y además indicó sobre su buena relación con el estratega italiano. “Desde que era joven he jugado en algunas posiciones, mientras él [Roberto De Zerbi] sea feliz, yo soy feliz", concluyó.