Mal año. El 2021, que como el 2020 fue un año que seguramente olvidemos fácilmente, sentó huella en la carrera profesional de varios jugadores. No solamente de Ecuador, sino que de todo el mundo. Para ello, basta ver, por ejemplo, cómo cambiaron los valores de mercado de algunos jugadores.

Según el sitio especializado en mercado de pases y valores del mundo del fútbol Transfermarkt, fueron varios los futbolistas de origen ecuatoriano que el reflejo de su mal año quedó también mercado en sus propios valores. Algunos, hasta perdieron la mitad del valor que tenían para los primeros meses.

El máximo caso de ello es Juan Cazares, del quien todos esperábamos más al verlo en sus primeros años como profesional. El mediocampista, quien en las últimas temporadas tuvo cada vez menos lugar en Atlético Mineiro, recaló en Fluminense y pasó de jugar poco a prácticamente nada.

Por eso, es el ecuatoriano que más valor ha perdido en el mercado de pases: 1,5 millones de euros menos. Su valor cayó un 42,9 por ciento y ahora está en dos millones. Una pena realmente para un jugador del que esperábamos mucho más. No obstante, el del ex Banfield no es el único de los casos.

Lo sigue Carlos Gruezo, quien ha jugado muy poco en Alemania: con el Augusburgo, apenas disputó ocho encuentros por la Bundesliga y uno por la DFB en lo que va de temporada. Una verdadera pena para un jugador que, igualmente, se mantiene en la consideración de Gustavo Alfaro. Bajó un 20 por ciento, es decir, un millón de euros. Ahora su valor es de cuatro millones.

En tercer lugar aparece Felipe Caicedo, quien sigue vigente y hasta todavía despierta el interés de los mejores clubes de la Serie A. Con 33 años y jugando poco de la mano del Genoa, sus pocas titularidades también le pasan factura. Es la misma situación que Gruezo: perdió un 20 por ciento, es decir, un millón de euros. Ahora está en cuatro millones el goleador.

Por último, está el jugador que más valor perdió: el 50 por ciento. Jordan Sierra, quien hace un par de días se oficializó como nuevo jugador del Toluca tras llegar de Tigres, ha pasado a valer un millón de euros. Con apenas 24 años, el cambio de aire para el nuevo año tal vez le haga bien para recuperar terreno.