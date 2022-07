Desde Europa esta semana informaron del interés de uno de los grandes del viejo continente en otro de nuestros seleccionados ecuatorianos. Medios portugueses en portada destacaron que Félix Torres es una de las opciones que maneja el Porto FC para la siguiente temporada.

El defensor central de 25 años es titular inamovible tanto en el Santos Laguna como en la selección de Ecuador que clasificó a la Copa del Mundo Qatar 2022 y los de Torreón no lo dejarían ir por menos de 4 millones de dólares. Los 'Comuneros' pagaron casi 2 millones de dólares en su momento a Barcelona SC en el 2019.

La llegada de Torres a los Dragones dependerá de si el gigante luso puede o no reforzarse con David Carmo, central de 22 años del Sporting Braga, si no logran concretarlo entonces irían por el ex Barcelona SC.

Santos Laguna es el único club en el exterior en el que ha estado Torres, antes estuvo en Barcelona SC donde fue clave en el campeonato 2016 y las semifinales de América. Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, son otros de los seleccionados que llegarán a Qatar militando en el viejo continente.