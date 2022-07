La relación entre el CSKA Sofía y Jordy Caicedo se rompió durante las últimas semanas luego de que el jugador ecuatoriano no se presentó al primer día de la pretemporada. En el club búlgaro no estaban contentos con la actitud de Caicedo y decidieron que no continúe en sus filas para la próxima temporada.

El delantero tricolor tenía toda la intención de cambiar de aires para ir a un fútbol más competitivo y pelear por el puesto del '9' en la Selección Ecuatoriana de cara al Mundial. Hace pocos minutos se conoció que Caicedo finalizó las negociaciones con un equipo mexicano para continuar su carrera.

Tigres de México hizo oficial el fichaje de Jordy Caicedo con una publicación en sus redes sociales. El ecuatoriano de 24 años llega para darle fuerza al ataque y tratar de ser el compañero de fórmula de André Pierre Gignac en la delantera, algo que ha sido muy complicado para varios jugadores que han estado en el club mexicano.

El fútbol azteca ha sido un lugar muy bueno para los ecuatoriano durante los últimos años y ahora Caicedo espera mejorar al llegar a un torneo de mayor nivel que en Bulgaria. Qatar 2022 está a un poco más de cuatro meses de inciar, por lo que los jugadores de 'La Tri' están buscando el lugar ideal para llegar con rodaje y ser tomados en cuenta por Gustavo Alfaro.