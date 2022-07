Por la fecha 18 de la Mayor League Soccer, el Minnesota United y el Real Salt Lake protagonizaron uno de los encuentros con más goles de la fecha. El 3-2 tuvo goles de un ecuatoriano y un conocido de la LigaPro.

Sobre el cierre del primer tiempo los locales ganaban 2-0 con doblete de Bebelo Reynoso y ya en la segunda mitad ampliarían la ventaja con gol de Luis Amarilla, ex goleador de Liga de Quito y U. Católica. Pero aún faltaba la reacción de la visita.

Savarino a los 71 encontró el descuento y acercó cifras al marcador y 5 minutos después el extremo ecuatoriano Anderson Julio tras un corner sacó un cabezazo con más precisión que fuerza y puso el 3-2 que acercaba la hazaña.

Pese a los esfuerzos no hubo remontada ni igualdad, con este encuentro el Minnesota se acerca a los puestos de play off mientras que el Real Salt Lake sigue cómodo en la tercera casilla de su conferencia. Anderson Julio sigue en la tónica de pese a no ser titular aprovechar los minutos que le dan con goles y asistencias.