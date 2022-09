Aún no ha podido afianzarse en el fútbol de México ni repetir la racha goleadora en Bulgaria, pero el delantero ecuatoriano Jordy Caicedo sigue sumando minutos con el Tigres de la Liga MX. Este fin de semana fue noticia el ecuatoriano aunque no por los motivos deportivos que uno esperaría.

En el encuentro entre el América hubo en el centro del campo un tenso momento entre los futbolistas de ambos planteles, ahí para defender cada quién a su respectivo plantel, terminó Caicedo en empujones con el golero Guillermo Ochoa.

Las cámaras captaron el incidente entre el ex CSKA Sofía y el histórico arquero mexicano, al final el momento no pasó a mayores y nadie vio la tarjeta roja. El encuentro terminó con victoria para las 'Aguilas' y el tricolor jugó todo el compromiso, aunque no pudo anotar.