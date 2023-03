El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz tuvo una conversación con Diario El País de España en donde habló sobre varios temas, entre ellos, la victoria en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1 y lo difícil que fue en sus inicios consolidarse dentro del mundo del pedal porque según su criterio estuvo falto de apoyo.

+Este ecuatoriano jugará por otra selección sudamericana

+¿En Ecuador? El Mundial Sub 20 podría disputarse en este país sudamericano

En una entrevista realizada por el colega Jordi Quixano, la Locomotora del Carchi recordó su máxima victoria de su carrera deportiva, la medalla de oro conseguida en los Olímpicos disputados en Japón. Carapaz allí reprochó a las autoridades ecuatorianas de no brindar su ayuda, hoy lo rememora e indica que 'no apostaron por él'.

“Cuando empezaba no tenía medios económicos. Tenían un talento y como país no apostaron por mí. No pedía que me pagaran, pero sí llevarme a Juegos Panamericanos, a un Bolivariano… No me apoyaron con la bicicleta, ni con la ropa ni con las carreras. Ese es mi reproche", expresó el actual corredor del norteamericano EF Education - Easy Post.

Asimismo, el pedalista tricolor ponderó la actitud de los aficionados que poco a poco están metiéndose más y más en el mundo del ciclismo. "De la gente no podía esperar nada, pero ahora en Ecuador el ciclismo está de moda y es muy importante mi nombre. Me aplauden y lo agradezco mucho. Ojalá siga creciendo", dijo.

Actualmente, Carapaz es el máximo líder del cuadro norteamericano y ya se prepara para ser el líder de su escuadra del Tour de Francia, la competencia más importante de ciclismo a nivel mundial. Allí cuenta con el apoyo de los también ecuatorianos Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda.