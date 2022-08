Malas noticias dejó la etapa #6 de la Vuelta a España para las aspiraciones del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz de ganar una nueva grande en su palmarés. En el recorrido del día, que fue de 181 kilómetros, y que terminó con un final en alto en las Ascensión al Pico Jano, Richard Carapaz perdió prácticamente tres minutos en la clasificación general.

La victoria fue para el pedalista australiano del Alpecin-Deceunick, Jay Vine, con un tiempo de 4:38:00 en una etapa complicada que contó con mucha montaña y frío. Richard Carapaz en la jornada llegó en la posición #25 con un tiempo de diferencia de 2:59. Es así que la Locomotora del Carchi salió del top 10 de la clasificación general para formar parte de la casilla 19.

El nuevo líder de la Vuelta a España es el belga del QuickStep, Remco Evenepoel, quien a 8 kilómetros para llegar a línea de meta atacó en el grupo de los favoritos y dejó de lado a los favoritos como Richard Carapaz y Primož Roglič. La Locomotora del Carchi descendió al puesto 19 con una diferencia de 2:56 respecto a Evenepoel, resultado que prácticamente lo aleja para disputar la victoria del certamen.

En sus redes sociales, Carapaz reconoció la dureza de la jornada y además comentó sobre la persistencia, con lo que se entiende que no bajará los brazos para lograr remontar tras el complicado día en el Pico Jano. “Vaya día. Pero el que no persiste, no alcanza“, escribió.