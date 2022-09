Richard Carapaz, pedalista ecuatoriano del INEOS Grenadiers, ganó la etapa #4 de la Vuelta a España con un ataque a falta de dos kilómetros para llegar a a la línea de meta. La Locomotora del Carchi comentó sobre su nueva victoria dentro de una Gran Vuelta, la cuarta en su palmarés.

"Habíamos venido con un objetivo pero las circunstancias no se dieron. Nos habíamos centrado en intentar ganar una etapa y estoy muy contento por ello", dijo la Locomotora del Carchi luego de conseguir su victoria número cuatro dentro de una Grande tras las tres que consiguió dentro del Giro d'Italia entre 2018 y 2019.

El ecuatoriano continuó con la conversación con los medios de comunicación explicando cómo se encuentra su estado físico, días atrás, desde la interna del cuadro británico, se conoció que Richie no se sentía bien tras sufrir una caída. "Los tres primeros días en Holanda estaba encontrando sensaciones, me había caído en casa y no estaba bien del todo. Ya en España tuvimos montaña de verdad y estaba complicado", acotó.

Así también, Carapaz —quien tiene sus últimas apariciones con el INEOS Grenadiers— recalcó el trabajo mental y físico para lograr uno de sus objetivos dentro de la grande española, ganar una etapa, tras perder tiempo dentro de la clasificación general. "Ya me mentalicé en ganar una etapa, otros años había intentado pero no lo conseguía, es la primera vez y estoy emocionado", expresó.

Finalmente adelantó que seguirá intentando dentro de la Vuelta y que continuará buscando ganar una nueva válida en las jornadas que vienen. "Hay etapas que son muy buenas, lo seguiré intentando para aprovechar al máximo el nivel que tenemos ahora. Si podemos conseguir una etapa, bienvenido sea", finalizó.

Así también, dentro de sus redes sociales, la Locomotora del Carchi mostró su felicidad tras su primera victoria de etapa con los británicos dentro de una Gran Vuelta. "Más feliz no podría estar", posteó.