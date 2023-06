En la madrugada del jueves un mensaje intimidatorio llegó al celular de la fiscal, Diana Salazar. En el mismo, sujetos armado le piden que deje su cargo y la amenazan a ella y a su hija.

El video que llegó a la fiscal Salazar contenía un video. En el mismo se ven personas armadas, con la cara tapada y una persona con voz de hombre amenazando.

“La vez pasada te me salvaste porque alguien habló por ti. Pero esta vez no creo que te me salves”, es una de las amenazas que se pueden identificar en el video. Mismo en el que aseguran conocer las ubicaciones personales de la fiscal.

Pero las amenazas no pararon ahí: “Ya vas a cumplir años no quiero arruinar tu fiesta matándote a tu hija, porque antes de matarte te hago llorar y sufrir, esto es fácil y sencillo, si no te vas por las buenas te vas por las malas y por las malas te mando a festejar al infierno así es que decide bien Dianita no hagas que use todo mi poder, mi gente mis armas que son más de las que tu piensas y te imaginas”.