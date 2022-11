¿Por qué no juega Byron Castillo en Ecuador vs. Qatar por el Mundial 2022?

El Seleccionado Ecuatoriano hará su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2022 cuando se vea las caras ante Qatar HOY domingo 2022 de noviembre, en el Estadio Al Bayt de la ciudad de Jor. Pese a que dentro de la nómina hay grandes figuras, Byron Castillo es una baja sensible para la "Tri". Conoce por qué no podrá ser parte del compromiso.

+ Aquí puedes ver el cronograma completo de partidos del Mundial de Qatar 2022.

+ ¿Por qué no juega Byron Castillo en Ecuador vs. Qatar por el Mundial 2022?

Byron Castillo no participará de la Copa del Mundo junto a la selección ecuatoriana, donde participó en todo el proceso de eliminatorias sudamericanas. Esto se debe a que, pese a que el último fallo del TAS (en la causa por la documentación de la nacionalidad del futbolista) le permite a Ecuador la elegibilidad del jugador para el mundial, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tomó la decisión de "no arriesgarse" a futuras decisiones judiciales que pudiesen perjudicar al seleccionado, sea a través de una descalificación, quita de puntos o sanción económica.

El defensor se manifestó en sus redes sociales en las últimas horas, y alentó a sus compañeros ante la cita mundialista: "Orgulloso de ustedes, vamos con fe. Apuesto todo a ustedes. El sueño mío no termina aquí, sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así mi vida sería aburrida", escribió.

+ La formación de Ecuador ante Qatar:

En la presentación de los dirigidos por Gustavo Alfaro en la Copa del Mundo, esta es la alineación confirmada de Ecuador para enfrentar a Qatar: Hernán Galindez; Angelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapie, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Romario Ibarra; Enner Valencia y Michael Estrada.

+ ¿Cuándo y a qué hora juegan Qatar vs. Ecuador por el Mundial 2022?

El partido Qatar vs. Ecuador se llevará a cabo HOY domingo 20 de noviembre, en el Estadio Al Bayt, desde las 09.00 hora Ecuador, por la primera fecha del Grupo A del Mundial.

+ ¿Qué canal transmite EN VIVO Qatar vs. Ecuador por el Mundial 2022?

El partido Qatar vs. Ecuador se podrá observar EN VIVO y EN DIRECTO en Ecuador por las siguientes plataformas:

DSports

DGo

DirecTV 4K

Teleamazonas

CNT Play

ECDF Web

ECDF App

+ Descarga la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante, haciendo clic aquí.