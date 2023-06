¿Indirecta a Alfaro?: Ángel Mena habla sobre no jugar ni un minuto en Qatar 2022

El León de Guanajuato de México hizo historia y consiguió la Concachampions por primera vez y una de las figuras del club Ángel Mena se acordó de la selección de Ecuador en sus festejos aunque demostró que no guarda buen recuerdo de su paso por Qatar 2022.

“Venía de un bajón anímico grande, no jugar en el Mundial por lesión me apenó mucho”, empezó Mena quien fue convocado por Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo pero no jugó ningún minuto.

El motivo lo explicaría el propio Mena, señalando que una lesión no le permitía jugar al 100%, situación que también pasó por el León un tiempo después del torneo en Qatar 2022.

Ya recuperado, Ángel Mena vuelve a ser importante para su club, de hecho marcó y asistió en los dos goles en el encuentro de ida contra el LAFC de la MLS y en este también tuvo un gran rendimiento generando el primer gol.