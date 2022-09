La convocatoria de la Selección Ecuatoriana para los últimos partidos amistosos previo al Mundial de Qatar 2022, en los que enfrentará a Arabia Saudita y Japón, se dio a conocer la semana pasado e incluyó varias sorpresas. La presencia de Nilson Angulo, Patrickson Delgado, Anthony Valencia y William Pacho son los nombres que nadie esperaba, siendo escogidos sobre otros jugadores que eran pedidos por todos los hinchas.

Pedro Ortiz y Junior Sornoza eran los jugadores que los aficionados de 'La Tri' querían que sean convocados, pero finalmente Gustavo Alfaro no los tomó en cuenta. El enganche de Independiente del Valle habló acerca de la Selección y aprovechó para enviarle un mensaje al director técnico argentino.

"Me estoy esforzando muchísimo, vengo trabajando día a día junto a mis compañeros y cuerpo ténico que me han brindado la confianza. Creo que para mí es muy importante tener su confianza, me hace sentir muy cómodo. No he tenido comunicación (con Gustavo Alfaro), me estoy esforzando en mi club para que después, Dios quiera, me puedan tomar en cuenta", declaró Sornoza para el periodista Alejandro Ruilova.

El 'Zorro' envió el mensaje a Alfaro de que está esforzándose para ser tomado en cuenta de cara al Mundial, algo que se nota en la cancha por su buen nivel. Sornoza perdió su lugar en 'La Tri' por la polémica que generó al hacer gestos en contra de Joao Rojas, situación que no gustó al cuerpo técnico de Alfaro y por la que no volvió a ser convocado.