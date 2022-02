La gran Eliminatoria que está realizando la Selección Ecuatoriana los tiene muy cerca de conseguir un cupo directo para Qatar 2022. Gustavo Alfaro logró darle continuidad una nueva generación de futbolista que han dado la talla frente a todos los rivales, dejando de lado a varios experimentados y sin insistir en los nombres que rechazaron a 'La Tri' en su momento.

Durante la doble fecha de Eliminatorias varios hinchas empezaron a pedir el retorno de Felipe Caicedo, ya que Michael Estrada y Enner Valencia fallaron varias ocasiones de gol. 'Felipao' ha sido tendencia en los últimos días, y un histórico como Carlos Tenorio opinó sobre un posible regreso del flamante jugar del Inter de Milán a la Selección Ecuatoriana.

"Ustedes me conocen, soy muy sincero y me hago cargo de lo que digo. En esta profesión, somos celosos por naturaleza, no por hacer daño, sino para proteger lo que uno está buscando. Si tú preguntas a los jugadores de la selección si quieren que vuelva Felipe Caicedo, muchos pensarán que no. Él no ha compartido con ellos en este proceso", inicó Tenorio.

"Si le preguntas a Estrada o Djorkaeff, ellos no querrán, porque quieren cuidar su lugar. Y estoy seguro que Gustavo Alfaro ya no piensa en él. La opinión pública no puede ser primaria, y peor si son opiniones donde nadie tiene la verdad. No creo que el cuerpo técnico esté pensando en él. No es tan fácil, el profe no sabe cómo va a entrar al grupo", finalizó el 'Demoledor'.