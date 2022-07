Luego de la derrota de la Selección Ecuatoriana de Fútbol 2x1 frente al combinado paraguayo en la última fecha de la fase de grupos de la Copa América Femenina, la estratega Emily Lima indicó que terminó su contrato.

En la conferencia de prensa luego del compromiso, Lima arrancó su intervención ponderando la actitud de sus dirigidas dentro de la Copa América y del talento que tiene la actual Selección Ecuatoriana de Fútbol Femenina.

“Tengo que sacar todas las cosas buenas que nosotros pudimos hacer, el gol de ellas nace por no estar atentas (…) Seguimos creyendo porque sabemos con quién trabajamos. Este legado tiene que seguir, Ecuador tiene un potencial enorme”, acotó.

Así también, en torno a lo personal, la estratega de 41 años comentó que quedó encantada con el país tras dirigir a la Selección Nacional desde la temporada 2019. “Cogí un cariño muy grande por este país, por estas jugadoras”, mencionó la brasileña y luego se quebró en llanto.

Finalmente, Lima, adelantó que su contrato termina en el último encuentro de la Selección Ecuatoriana de Fútbol dentro de la Copa América. “Mi contrato se termina en el último partido de Copa América, hoy es el último. Está muy claro (…) Si en enero ellos –la FEF- no me querían en enero, seguir no tendría mucho sentido”, señaló.

Adelantó que si en un mes, la FEF logra realizar una buena propuesta, tras comentarlo con su agente, podría continuar al frente de la Tricolor.

En su paso por la Copa América, Ecuador consiguió 3 puntos tras vencer 6x1 a Bolivia y caer 2x1 frente a Chile, Colombia y Paraguay.