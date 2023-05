Sin lugar a dudas, una de las figuras de Barcelona Sporting Club en el último tiempo ha sido el arquero Javier Burrai, quien fue clave en en la consagración de la LigaPro 2020 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y la posterior actuación en la Copa Libertadores 2021 con los canarios.

En ese sentido y ante las necesidades económicas del club saben que en cualquier momento puede llegar una importante oferta por el portero y por eso, el Presidente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, habló de una posible venta en el siguiente mercado de pases.

“Es algo muy bueno aclarar, no tenemos ninguna propuesta, ningún acercamiento, ninguna llamada por Javier de nadie, eso no quiere decir que no lo pretenda nadie, ya ese tema no depende de nosotros,” confirmó Alfaro Moreno en diálogo con el programa Al Toque de Radio Diblu.

Finalmente amplió: “De momento no hay absolutamente nada, y es más, vuelvo a ratificar lo que dije hace un año, que Barcelona no se va a desprender de ningún futbolista, hasta que termine la primera etapa. Finalizada la primera parte del año, si nosotros tuviéramos alguna oferta, la analizaríamos, pero de momento no tenemos con Javier ningún llamado.”