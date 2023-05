El ´Chucho´ Benítez es, sin lugar a dudas, uno de los futbolistas ecuatorianos más recordados en el fútbol mexicano por sus pasos en América y Santos Laguna donde ganó títulos que emocionaron a más de uno.

Uno de ellos es Miguel Herrera, quien se coronó campeón de la Liga MX con las “Águilas” en el Clausura 2013 junto al ecuatoriano, el cual fue el primer título para el entrenador mexicano como DT. Benítez le hizo un regalo al DT.

Herrera rememoró ese momento: “En ese momento él estaba muy contento, porque cuando acaba el juego se me acerca y me dice ‘esta es para usted; porque vivió los tres títulos del campeonato, este título es para usted’. Me regala su camisa y la tengo colgada en mi casa y la guardo con mucho cariño.”

Además, Herrera en diálogo con ESPN aseguró que América no ha podido suplir su ausencia: “Chucho era muy determinante, muy importante. Chucho dejó una huella difícil de llenar, así como lo fue Cabañas. Ambos determinantes y contundentes en lo que hacían.”