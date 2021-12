En Colo Colo reconocen tristeza y hacen balance preliminar: "Deportivamente no fuimos superados por ningún equipo"

Colo Colo cerró la temporada 2021 con una derrota por 1-0 ante Deportes Antofagasta en el Estadio Calvo y Bascuñán. El Cacique enfrentó un partido algo atípico, ya que al inicio estaba abajo con un tiro penal por mano de Matías Zaldivia y después se quedó con uno menos tras la expulsión de Omar Carabalí a los 38'. Leandro Stillitano, entrenador asistente de Gustavo Quinteros, analizó el comrpmiso.

"Un partido que recién pudimos mirar unas imágenes, prácticamente perdimos sin que nos pateen al arco, dentro del juego rápidamente tuvimos negligencias y cosas que superar como un gol rápido y una expulsión, pero en el segundo tiempo pudimos encontrar el funcionamiento que no veníamos encontrando estos últimos partidos. Fue más que positivo el segundo tiempo con un jugador menos, haber tenido dos palos y haber anotado dos goles que estaban en fuera de juego", dice el estratega que dirigió al primer equipo en la fecha 34.

El DT recuerda que poca gente se imaginaba a Colo Colo peleando el título: "De este último partido de Católica para acá no ha sido lo mejor. La realidad también es que cuando iniciamos el torneo nadie imaginaba que con el mismo equipo que nos salvamos del descenso íbamos a llegar del torneo con posibilidades y es lo que corresponde en este club".

Además destaca lo que logró el plantel en la presente temporada: "Este grupo le devolvió al club la mistica, una idea de juego y un sentido de pertenencia que creo que los hinchas se sintieron identificados".

Stillitano además expresó su disconformidad: "Del partido de Católica para acá no tuvimos el juego que teníamos anteriormente, ante cirscunstancias de iguales características no se han tomado las mismas resoluciones. Nos pasó a nosotros y le pasó, no recuerdo que rival, pero a Antofagasta también. Más allá de eso sabemos que en Colo Colo hay que ganar hasta los partidos de entrenamiento, hay que salir campeón de todo, sabemos donde estamos en el club más grande de este país y donde los hinchas nos muestran que se sintieron orgullosos con este año que hizo el Club".

También hizo un análisis preliminar de la temporada: "Si bien no pudimos conseguir este objetivo que lo tuvimos muy cerca, el balance es muy positivo porque Colo Colo vuelve a jugar copa internacional en fase de grupos, porque ha consolidado muchos chicos en Primera, han tenido muchos minutos. Con el mismo plantel que prácticamente se salvó del descenso, peleó hasta la útlima fecha del Campeonato, la realidad es que estamos tristes, es verdad, no lo vamos a negar, pero cuando pasen los días y las semanas y podamos hacer un balance general hay muchas cosas más positivas que negativas".

"Lamentablemente el campeón es el queda primero, deportivamente no fuimos superados por ningún equipo, quizás un tiempo por Melipilla y en momentos con Curicó en la segunda rueda. El balance a estas horas es dolor, es tristeza, porque queríamos salir campeones, creo que el grupo de jugadores merecía el título, pero estamos orgullosos por la entrega que dieron día a día y se ve reflejado en el segundo tiempo de hoy donde los mismos chicos que nos salvaron del descenso a todos, estuvieron a punto de darnos una alegria", complementa.

"Esto proyectando el próximo año es importante, se han consoldiado muchos chicos y ahora apuntamos al próximo año a seguir creciendo de manera grupal e institucional, las sensaciones ahora son de tristeza o no son las mejores, pero sabiendo que el año próximo van a ser mucho mejores de lo que fueron este año, ya pensando en un torneo internacional, en un torneo que hay en pretemporada con equipos internacional y proyectando a Colo Colo donde tiene que estar. Después de evitar el descenso, este grupo de jugadores comenzó a poner al equipo donde tiene que estar", finaliza.