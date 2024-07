Este domingo 14 de julio se jugará la gran final de la Copa América en la ciudad de Miami. La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Argentina en el Hard Rock Stadium y Juan Fernando Quintero compareció ante la prensa en la previa del encuentro. El jugador de Racing dejó un importante mensaje para la fanaticada.

Luego de 23 años, la Selección Colombia vuelve a jugar una final. El combinado cafetero llega en un gran momento a la definición del título ante Argentina. El Tricolor intentará conquistar su segundo título de la Copa América luego de aquel logro histórico del año 2001.

Este sábado, en la previa del partido, Juan Fernando Quintero compareció ante la prensa junto al entrenador, Néstor Lorenzo. El jugador de Racing dio sus sensaciones en la previa del partido ante los campeones defensores del torneo y vigentes campeones del mundo.

“Hago un recuento desde que soy niño, soy un niño soñador y sigo siéndolo porque ha sido mi característica y es el recuento de eso. Desde niño uno sueña con eso, jugar con la Selección y hoy tenemos la oportunidad de poder vivirla, es algo muy bonito, no tiene comparación por dónde soy, soy un colombiano más, estamos representado a nuestro país, hago el recuento desde que tengo noción” fueron las palabras de Juan Fernando Quintero.

El volante habló de la gestión de las emociones en las horas previas. “No es ansiedad, son las ganas de estar en el campo, la ansiedad viene de otro lugar, tratamos de convivir el diario. Después del partido con Uruguay celebramos, pero al otro día nos enfocamos en este juego. Tenemos jugadores con mucha experiencia y bagaje para este tipo de partidos, dejar de lado la ansiedad, tenemos la persona adecuada en el cuerpo técnico y simplemente pensar en el plan, prepararnos para estar a la altura y dentro de todo, la ansiedad no nos puede confundir“

Mensaje para los hinchas

Quintero fue cuestionado por los incidentes del partido contra Uruguay. “Es triste lo que pasó, las familias no tienen culpa, cada quien puede dar su juicio, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer no queremos que pasen este tipo de cosas. Entiendo que hay muchas emociones y uno trata de ser respetuoso, nadie quiere violencias y el fútbol no puede quedar manchado y esas personas no pueden estar en un estadio, sobre todo cuando hay gente que no tiene culpa de lo que pase. Me preocupa lo que está pasando, esperamos que no pase y que la experiencia sirva para todos“.

En base a eso, el jugador de la Selección Colombia hizo un pedido a las hinchadas para este domingo. “Que vivamos el fútbol con pasión, no con violencia, esperamos sacar muchas emociones, pero siempre con el respeto hacia el rival, respetando la vida del otro y nosotros tratar de dar un espectáculo“.