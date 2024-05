Luis Fernando Díaz se ha convertido en una de las nuevas estrellas del fútbol moderno. Su irrupción en la élite fue sonora y en la Premier League ha demostrado ser uno de los mejores extremos del mundo. Sin embargo, su ascenso a lo más alto del deporte no ha sido sencillo y su historia de superación es admirable. Detrás de su exitosa carrera, aparece el soporte de su familia. Cilenis Marulanda y Don ‘Mané’ Díaz, los encargados de criar y sacar adelante a un hombre que es ejemplo para todo un país.

Desde pequeño, el sueño de Luis Díaz siempre fue ser futbolista. Trabajó para ello y lo logró, como reveló su madre en una entrevista para ‘La Red’, de Caracol Televisión. Sin embargo, ella misma confesó que nunca le gustó la idea de su hijo con el deporte. “Me daba rabia ver como lo tumbaban y lo golpeaban”, explicó Cilenis. Se fue acostumbrando a ello y dio detalles de ese proceso acompañando a su hijo en el deporte.

El consejo de Cilenis Marulanda para Luis Díaz

Según contó Cilenis Marulanda, la niñez de Luis Díaz fue tranquila y muy admirable. Reconoció que nunca le dio dolores de cabeza y siempre lo vio enfocado en cumplir sus sueños. Sabiendo que era tan juicioso y aplicado, le preocupó mucho ese deseo de ser futbolista. Incluso, hoy en día, sigue manteniendo sus dudas con el deporte y no deja de aconsejar a su muchacho porque sabe que la carrera de la vida es mucho más larga que su profesión de jugador.

“Yo sí le he dicho y todavía le digo que estudie y que se supere porque la carrera del futbolista es corta“, reveló Cilenis. Aunque la carrera de su hijo es exitosa, no deja de preocuparle lo que pasará a largo plazo cuando no se dedique al fútbol. Por eso, siempre alienta a Luis Díaz para que se prepare académicamente, sabiendo que siempre fue un buen alumno.

(VIDEO) Cilenis Marulanda revela detalles de la niñez de Luis Díaz