Este miércoles 17 de mayo se disputará la última jornada del 'todos contra todos' de la Liga Colombiana, en donde se definirán los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares, juegos que se realizarán de manera consecutiva a las 7:00 PM y que tendrán la transmisión del canal Win Sports en sus diferentes plataformas.

Por medio de sus redes sociales, Win confirmó cómo podrán ver los aficionados del fútbol en Colombia cada uno de los compromisos que se disputarán, en donde los diferentes cableoperadores que son Claro, DirecTV, Tigo, Movistar, Emcable y TV Isla, dispondrán de más canales de su parrilla a los tradicionales Win básico y Win+ para que se pueda ver casi la totalidad de los juegos.

Por el Win básico se podrá ver el duelo entre Independiente Medellín vs. Unión Magdalena, mientras que el Win Premium se transmitirá el juego de Millonarios contra La Equidad. Además, el operador Claro dispondrá de otros siete canales para ver los otros compromisos, como el de Deportes Tolima vs. Atlético Nacional que se verá por el canal 1001 HD o Atlético Huila vs. Junior por el 1007 HD o 107 SD.

Cabe recordar que Win también informó que los ocho partidos que no van por las señales de Win, se podrán ver de manera gratuita en su página winsports.co o por Win Sports Online, este último si tendrá los diez duelos de la fecha 20.

Aquí el cuadro con los canales de cada operador para ver los partidos de la última fecha: