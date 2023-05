Varios son los clubes colombianos tienen dentro de sus planes el poder tener un estadio propio y así evitarse los problemas que se han presentado últimamente, en donde toca aplazar los partidos, debido a que se realizan conciertos en los escenarios, pero también otros clubes como el Junior de Barranquilla, se siente cómodo jugando en el estadio de la ciudad.

Desde el año 2020, se tenía planeada realizar un nuevo estadio para la capital atlanticense, el cual sería la nueva casa del Junior y la Selección Colombia, del que ya se tenía todo planeado para iniciar su construcción cerca al Gran Malecón, quedando al lado del Río Magdalena y el que sería uno de los mejores escenarios de Sudamérica y llevaría como nombre 'Arena del Río'.

Pues lastimosamente para los hinchas del Junior y los ciudadanos de Barranquilla, las obras no iniciaron, según la empresa encargada e inversora, Two Way Stadiums, debido a la las altas tasas de interés y la inflación en Colombia, así lo indicó en un comunicado de prensa en el que se confirma que la obra finalmente no se realizará.

De esta manera, Barranquilla se queda sin la que también iba a ser la nueva casa de la Selección Colombia, lugar que dentro de las características que se tenía planeado, era que tuviera un lujoso hotel y zonas comerciales. Cabe recordar que en la ciudad ya tienen dos estadios, uno el Metropolitano, que es el principal escenario y en donde juega el Junior y la Selección, y el otro es el Romelio Martínez.

Aquí el comunicado sobre el estadio 'Arena del Río':