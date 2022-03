Atlético Nacional se jugará la clasificación ante Olimpia de Paraguay a la fase 3 de la Copa Conmebol Libertadores sin un técnico en propiedad, tras el despido del entrenador Alejandro Restrepo, por lo que el encargado de dirigir será Hernán Darío Herrera.

Pues precisamente por haber despedido a Restrepo a pocos días de disputar un juego tan definitivo, fue que el histórico exfutbolista del ‘verde’, Farid Díaz, expresó su malestar por la decisión de los directivos.

“Eso no es nuevo en Nacional. No sé si se acuerdan cuando sacaron a ‘Sachi’ (Escobar) a 48 horas del partido con Vélez. Es lo mismo. Ese es el manejo de los dirigentes y de quien esté manejando a Nacional. Es una incógnita saber quién lleva el timón.

Yo me guío más por los muchachos. Es lo que más miro, porque tengo amistades y no es conveniente hablar de los jugadores. Yo fui jugador y sé cómo se vive este momento que están pasando”, dijo Farid en una entrevista en el programa ‘El Alargue’ de la emisora Caracol Radio.

El recién retirado del fútbol comentó que no era el momento indicado para sacar a Restrepo, ya que el equipo tenía una idea de juego.

“Para mí no era el momento. Independientemente de que las cosas no salieran con el profe, por lo menos se veía una idea de lo que quería el equipo. Son decisiones, pero no tengo ni idea de quién las toma, ni de quién está a cargo”, concluyó.