Néstor Lorenzo se consagró campeón de la Liga de Perú con el Melgar, logrando así su primer título como entrenador, a pocos días de que asuma la dirección técnica de la Selección Colombia.

Pues el 'timonel' argentino no ocultó su felicidad por el logro conseguido, pero además envió un esperanzador mensaje a los hinchas de la 'tricolor', ya que afirmó poder también festejar con la Selección.

"Estoy feliz y orgulloso por el grupo que dejamos. Ahora me toca un reto difícil, pero quiero que las cosas me salgan igual que aquí", dijo Lorenzo, después de asegurarse el trofeo de campeón.

Finalmente, Néstor reveló que no ha hablado con los jugadores de Colombia, pero espera a mitad del mes de julio poder empezar su labor como el entrenador en propiedad del equipo 'cafetero'.

"Quiero esperar a hacerme cargo para hablar con los jugadores, la Federación me pidió llegar a mitad de julio. Por supuesto, he planificado, pero todavía no he conversado con nadie", afirmó el DT argentino.