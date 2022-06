El primer semestre de Emelec se pudo salvar con la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque en el camino se le complicó conseguir ese objetivo frente a equipos de menor nivel como Deportivo Táchira e Independiente Petrolero. Los 'Eléctricos' esperan pelear por la segunda etapa de la LigaPro y dar la sorpresa frente al Atlético Mineiro en la Libertadores.

A pesar de que el rendimiento del equipo no es el mejor, en el 'Bombillo' no saldrán a fichar jugadores, pero están esperando si se concreta la salida de Joao Rojas, algo que si los obliga a salir al mercado de pases. Mientras Emelec negocia por Rojas, se conoció que un delantero extranjero de 18 años se probará por 15 días en el club para ver si se queda o no.

Se trata de Carlos Ramírez, delantero oriundo de El Salvador, quien viajará a Ecuador para estar en un campamento de Emelec y ver si convence a la gente del 'Bombillo' para quedarse. "Emelec es un equipo de mucha trayectoria y peso en Ecuador. Que tiene una gran historia como club, que juega la Libertadores y que es muy respetado allá", declaró Ramírez para El Salvador.com

El delantero salvadoreño logró esta prueba con Emelec gracias a la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA), la cual ayuda a muchos jóvenes del país centroamericano en su formación. Ramírez buscará dar el salto a un club con renombre a nivel sudamericano como los 'Eléctricos' y en 15 días espera mostrar que tiene las condiciones para quedarse.