Por duelo correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Unión La Calera en condición de local recibe la resistencia de Universidad Católica en un partido que se realizará este martes 24 de mayo.Las emociones serán transmitidas a través de la pantalla de STAR+, ESPN, ESPN 2, CONMEBOL TV, DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, FANATIZ Y BEINSPORTS.

El juego se realizará en el Estadio Sausalito. La última vez que se vieron fue el pasado 5 de abril en un cotejo que terminó igualado 0 a 0 en el pizarrón.

Unión La Calera sabe que deberá ganar y esperar resultados del duelo de Santos vs. Banfield para así asegurar su presencia en la siguiente instancia del torneo. Universidad Católica, ya está sin posibilidades de continuar en el torneo y tiene en mente la idea de quedarse con los tres puntos en disputa.

¿Cuándo se enfrentarán Unión La Calera y Universidad Católica?

El juego se realizará este martes 24 de mayo en el Estadio Sausalito.

Horario por países

Argentina: 19.15 horas por STAR+ y ESPN 2

Bolivia: 18.15 horas por STAR+ y ESPN 2

Brasil: 19.15 horas por CONMEBOL TV

Chile: 18.15 horas por STAR+ y ESPN

Colombia: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 17.15 horas SIN TV

Paraguay: 18.15 horas por STAR+, ESPN 2

Perú: 17.15 horas por STAR+ y ESPN 2

Uruguay: 19.15 horas por STAR+ y ESPN 2

Venezuela: 18.15 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Estados Unidos: 15.15 horas ET / 18.15 horas PT por FANATIZ y BEINSPORTS