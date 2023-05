"No dirigiría a Barcelona SC", afirma un ex DT de la LigaPro

Este jueves 18 de mayo de 2023 un ex DT de la LigaPro afirmó que si regresa al país no dirigiría a Barcelona SC.El ‘Ídolo’ es uno de los equipos más grandes del país, sin embargo, este entrenador cree que si regresa al país solo no dirigiría a los amarillos.

El ex DT de la LigaPro, Pablo Repetto, conversó con los colegas de Área Deportiva y se refirió a su actualidad y lo que podría ser también su regreso al fútbol ecuatoriano en algún momento de su carrera.

¿Por qué no a Barcelona SC?

En el fútbol ecuatoriano, Pablo Repetto hizo historia con Independiente del Valle y Liga de Quito, con los primeros fue finalista de Libertadores y con el Albo se coronó campeón en el 2018.

“En un futuro me gustaría volver a trabajar acá. Sigo pensando que al único equipo que no dirigiría en Ecuador es Barcelona”, comentó Repetto a Área Deportiva.

Repetto comentó que seguramente en Liga de Quito existieron secuelas de lo que fue su dura derrota ante Barcelona SC, donde se acabó un invicto de su estadio de más de 26 años. El DT recordó cuando perdió ante el mismo rival una final.

“Seguro esa pérdida del Invicto te genera secuelas y seguramente eso está viviendo en la interna de LDU. A mí pasó cuando perdimos la final (2020) y entiendo”, afirmó Repetto.

En Barcelona SC están tranquilos con el trabajo de Fabián Bustos y es muy poco probable esta temporada busquen otro entrenador, no obstante, no se descartan cambios para 2024 cuando llegue una nueva directiva.