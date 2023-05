El presente de Emelec no es el ideal tras haber estado activo durante el mercado de pases donde conformó un plantel para pelear los primeros lugares del campeonato nacional y tratar de ser protagonista en la Copa Sudamericana.

Con ese panorama sobre la mesa, Marcos Mondaini dialogó con La Radio Redonda donde analizó el rendimiento del equipo dirigido por el argentino Miguel Rondelli, en el comienzo de la era de José Pileggi, en la presidencia del club.

“Emelec no tiene plantilla para ser campeón, pero si tiene para al menos no estar peleando en el fondo de la tabla. Rondelli hasta este momento ha demostrado que no es técnico para Emelec,” manifestó.

Mondaini fue Director Deportivo del cuadro eléctrico en el último tramo de la presidencia de Nassib Neme y fue separado del cargo luego de la llegada de la nueva comisión directiva.