El uruguayo Sebastián Rodríguez fue una de las salidas más resonantes del fútbol ecuatoriano tras portar la cinta de capitán de Club Sport Emelec durante las últimas temporadas donde alcanzó la final de la LigaPro en el año 2021.

Por eso, el volante fue consultado por su salida del conjunto guayaquileño en la rueda de prensa donde fue presentado como flamante refuerzo de Peñarol para la próxima temporada, tras su paso por el fútbol ecuatoriano.

"Muchos jugadores tienen el sueño de estar en Peñarol. Me bajé del avión, me llamó Peñarol y desde ahí no tuve dudas. La rescisión de mi contrato con Emelec se debió a temas personales por los cuáles necesitaba estar en Uruguay por un tiempo," detalló el jugador oriental.

El cuadro "Carbonero" será el octavo club en la carrera del mediocampista y el cuarto en el fútbol uruguayo tras su pasos por Danubio, Liverpool de su país, Nacional y ahora el equipo donde ha pasado Diego Forlán entre otros.