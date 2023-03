Uno de las grandes ausencias en el fútbol ecuatoriano es la del volante uruguayo, Sebastián Rodríguez, quien se marchó de Emelec para volver a su país a vestir la camiseta de Peñarol. El volante se ha convertido en un jugador clave para el buen momento del gigante uruguayo.

+ ¡En su mejor momento! Enner Valencia anotó un doblete para el Fenerbahçe

+ (VIDEO) Así provocó Moisés Caicedo el gol del Brighton en la FA Cup

+ ¿Lo era? En Barcelona SC reclaman este penal ante Independiente del Valle

Sebastián Rodríguez abandonó Emelec para este 2023 tras 3 temporadas con los azules. El jugador se había convertido en la figura del 'Bombillo', no obstante, decidió no continuar para regresar a su país, donde también está mostrando un gran nivel.

En la Copa Sudamericana ya se lo vio como un líder en la mitad de la cancha, pero también en el campeonato uruguayo ya marca la diferencia para Peñarol. El jugador anotó el único tanto que le permitió a su equipo vencer a River Plate.

¿Lo extrañan en Emelec?

Hasta el momento la ausencia de Sebastián Rodríguez no se ha mostrado en el equipo de Miguel Rondelli, no obstante, aún queda mucha temporada para determinar si Emelec no lo necesita. El 'Bombillo' podría también ganar un dinero si el futbolista es vendido en las próximas 3 temporadas.