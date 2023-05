Casi sobre el final de la primera mitad de la temporada, una de las figuras de Liga de Quito, Alexander Alvarado, analizó el rendimiento del equipo Albo y recordó la derrota ante Barcelona en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la LigaPro.

Sobre los resultados de Liga de Quito en el 2023, Alvarado, en entrevista con el programa El Estelar, reconoció que no se han dado los resultados a la altura de sus expectativas: "Es un poco triste porque no estamos donde queríamos estar. En Copa Sudamericana sí estamos bien, no hemos perdido partidos y estamos con chances de pasar de ronda pero en LigaPro no es lo que esperábamos".

Además, Alvarado agregó: "Nos ha faltado el gol, eso está clarísimo. Si no me equivoco hemos ganado en posesión en todos los partidos y el profe sí nos ha dicho que esto no se gana jugando bonito sino haciendo goles. Nos está costando el gol".

El 10 de Liga de Quito continuó: "Lo que nos cuesta es abrir el marcador porque cuando hacemos un gol, podemos hacer muchos más. El problema es cuando no quiere entrar y nos desesperamos, es algo psicológico".

Sobre el histórico partido de Barcelona y la derrota en LigaPro, Alvarado recordó: "¿Qué puedo decir de ese partido? Fuimos superiores a Barcelona, ellos supieron aprovechar la que tuvieron y fue eso. Tuvimos todo el tiempo la pelota, tuvimos muchas ocasiones de gol pero ellos se quedaron con el triunfo".

Alvarado aprovechó para aclarar una polémica con la hinchada de Barcelona: "Se habló de lo que dije de Barcelona, jamás dije que los hinchas eran conformistas, nunca dije eso. Fue un golpe muy duro para nosotros, habíamos planificado bien el partido pero se nos cerró el arco. Nos anularon un gol que creo que fue legítimo. Ellos aprovecharon la que tuvieron, hicieron tiempo y todo lo que tuvieron que hacer para ganar".

Además reveló cómo se vivieron los momentos posteriores a la derrota "No se dijo mucho en el camerino porque fue un momento de mucha tensión pero ya está, el invicto se acabó y ahora toca seguir pensando en los partidos que vienen".

Sobre la Selección de Ecuador

Alvarado confesó que se ilusionó costar en el Mundial pero entendió su ausencia: "Me dolió quedarme fuera del Mundial, sobretodo por lo que fue mi temporada en lo personal pero sabía que había un proceso y se debía respetar a los jugadores del proceso"

Además, puntualizó las diferencias entre los dos entrenadores que tuvo la Selección de Ecuador en los últimos ciclos: "Con Gustavo Alfaro tuve unos pocos minutos de oportunidad; en cambio con Félix Sánchez sí conversé, cuando jugué me pidió cosas y tuve la oportunidad de jugar todo un partido".