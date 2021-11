Pedro Pablo Perlaza no continuará en Liga de Quito y los 'Albos' ya tienen en la mira a un lateral que ha sido convocado a 'La Tri'.

En horas de la mañana se conoció que Pedro Pablo Perlaza no continuará siendo jugador de Liga de Quito, ya que no llegó a un acuerdo con la dirigencia para reducir su salario. Hay que recordar que los 'Albos' tendrán un recorte en el presupuesto y una de las forma de disminuir los gastos, es con la baja en los salarios de la plantilla.

Perlaza no ha tenido el nivel esperado en el 'Rey de Copas', por lo que no será una baja sensible si logran reemplazarlo con un jugador más constante en su rendimiento. El periodista José Mera informó que Liga de Quito tiene en los planes fichar a una lateral derecho que ya ha tenido un paso por la Selección Ecuatoriana.

Se trata de Andrés López, jugador de Universidad Católica que no entraría en los planes del club, según Mera. El 'Pollo' ha sido convocado a 'La Tri' en varias ocasiones y sería un gran refuerzo para los 'Albos' de cara a la próxima temporada. El perfil de López se ajusta a lo que busca Pablo Marini, alguien que llegue a línea de fondo en campo contrario y con buen manejo del balón.

El 'Rey de Copas' está planificando la temporada 2022 y busca jugadores que entren en el presupuesto reducido. El mal año del equipo los dejó fuera de la Copa Libertadores, algo que significa menos premios económicos por las copas internacionales y eso derivó en un ajuste más grande en el valor de la plantilla para el próximo año.