El argentino Mauricio Martínez es uno de los fichajes más criticados durante este mercado de pases por los hinchas de Liga de Quito tras llegar al equipo azucena sin continuidad y presentar una serie de lesiones que retrasarían su debut en una competencia oficial.

Por consiguiente, el argentino dialogó con el programa El Pulso del Fútbol de Mundo Deportivo, en donde habló de sus primeras semanas en el país, su relación con los demás futbolistas albos, sus pasadas lesiones que tanto mencionan los fanáticos y la decisión de jugar en el elenco capitalino.

"Tuve propuestas de Argentina y del exterior, me llamó Luis Zubeldía y sé como trabaja porque hay compañeros que lo han tenido como Director Técnico. Por eso me incliné a venir a Liga de Quito," comentó el mediocampista con pasado en Rcing Club de su país.

Adicionalmente habló de sus lesiones: “Me lesione en marzo del 2022, ahora estoy muy bien y entrenando a la par de los compañeros. No me quieren apurar los médicos porque dicen que me falta un poquito para estar al 100%.”