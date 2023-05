El lunes el mundo Emelec se enteró que el extremo ecuatoriano Marcos Caicedo sería relegado a la sub 19 del club, esto en medios de rumores que apuntan a que está forzando su salida. En la noche, el tricolor dio su versión de la historia con dardo a Rondelli.

Dejen de tirarme dardos fuertes, yo estoy al 100 % de mis condiciones físicas, no tengo ninguna lesión. Cuando un jugador no está jugando y está bien es fácil y sencillo: el técnico no me considera. El cuerpo técnico ya me manifestó que no cuenta con mis servicios porque tiene muchos extremos, etc, etc, etc", reveló sobre cómo le dieron la noticia.

Ahí se las aflojé porque hay mucha gente que quiere saber qué pasa, me tiran dardos, dicen que cobro gratis, pero yo quiero estar en acción. Cuando no te consideran, ¿qué quieres que haga? yo no puedo hacer más nada. Yo estoy aquí tranquilo, es un tema de ellos, aclaró a la hinchada y prensa.

Yo respeto la decisión del cuerpo técnico, a pesar de que ellos no le respetan a uno. Es así, piden respeto, pero no quieren respetarlo a uno. Es muy difícil jugar al fútbol así cuando no hay respeto, no te consideran y te tratan como cualquier cosa. Yo creo que todo el mundo se merece respeto y yo respeto a todo el mundo, finalizó con mensaje claro al DT.