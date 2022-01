Andrés Chicaiza no será tomado en cuenta por Marini y se conoció por qué no ha salido de Liga de Quito.

Aunque no tendrá minutos, se conoció por qué Andrés Chicaiza no quiere salir de LDUQ

Uno de los jugadores que más rumores ha despertado en el mercado de pases actual, es Andrés Chicaiza. El mediapunta ecuatoriano no será tomado en cuenta por Pablo Marini para este 2022, por lo que la directiva de Liga de Quito está buscándole equipo, pero hasta el momento no se ha concretado ninguna negociación.

Delfín y Deportivo Cuenca han sido los equipos que más interés han mostrado para contar con Chicaiza, pero no pudieron convencer al jugador. Hoy en horas de la mañana se conoció cuál es el motivo por el que el jugador no quiere salir de Liga de Quito a pesar de que no será tomado en cuenta.

El periodista Jojo Benavides dio a conocer que Andrés Chicaiza tiene un salario cercano a los 20 mil dólares, por lo que no quiere reducir sus ingresos y ningún club está dispuesto a pagarle esa cantidad. Por esa razón los 'Albos' no han podido encontrarle club y todo apunta que tendrá que quedarse para el 2022.

Otra de las opciones que hay, es que LDUQ se haga cargo de una parte del sueldo de Chicaiza para que salga a préstamo. El futuro del jugador ecuatoriano todavía no está definido, pero por le están buscando acomodo, ya que el DT no quiere tenerlo en el equipo y varios clubes están interesados en él.