Barcelona SC: Carlos Tévez no vendría solo y otro invitado estaría presente en la Noche Amarilla

La Noche Amarilla se ha convertido en la presentación de equipo que más ruido genera en el fútbol ecuatoriano. Las estrellas mundiales que ha invitado la dirigencia de Barcelona SC en los últimos años generaron mucha expectativa y los hinchas de varios equipos observan el partido para no perderse el accionar de los invitados.

Para el 2022 la estrella invitada sería Carlos Tévez, ex jugador del Manchester United, Manchester City y Boca Juniors. El 'Apache' fue uno de los mejores delanteros del mundo en su momento, por lo que atraerá mucho público a la Noche Amarilla. El argentino no sería el único invitado al evento, ya que un ex BSC también vendría a Guayaquil.

El periodista 'Wacho' Sánchez dio a conocer que Carlos Tévez vendría acompañado de José Chatruc como el animador de la Noche Amarilla. Chatruc fue jugador de Barcelona SC a principios de este siglo y en varias ocasiones ha demostrado que sigue de cerca al club, por lo que sería el elegido para presentar el evento.

La fecha de la Noche Amarilla todavía no se ha definido, pero todo apunta a que Tévez será el invitado. Hace unos días se especuló con que el 'Apache' habría pedido quedarse jugando toda la temporada en Barcelona SC, algo que no contempla la dirigencia del club, ya que el jugador no se encuentra en la mejor forma física.