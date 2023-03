No todos los jugadores que fueron comandados por Gustavo Alfaro le guardan buen recuerdo, este es el caso de Carlos Tévez quien en charlas recientes con medios de su país habló del paso del ex seleccionado ecuatoriano en Boca Juniors, cuando el 'Apache' había pegado la vuelta a su natal país.

Volante de Liga de Quito ficha por grande de Brasil

Este es el nuevo precio de Moisés Caicedo

Este es el nuevo DT de Ecuador

En charlas con ESPN, Carlos Tévez dijo: "Gustavo Alfaro quería que me vaya mal, el hincha me miraba de costado y el no me daba la confianza". No es la primera vez que el argentino, ya retirado, expresa malestar con ex miembros de su último ciclo en el Xeneize.

"Luego llegó Russo y fue todo distinto, fui ganando confianza y ganamos el campeonato. Fue una de las mejores noches de mi carrera", dijo sobre el triunfo de Boca en la última jornada, arrebatándole el título a River Plate.