Andrés Chicaiza no será tenido en cuenta por Liga de Quito y apareció una nueva oportunidad para su futuro.

En los últimos días el nombre de Andrés Chicaiza sonó mucho en el entorno de Liga de Quito, ya que el enganche ecuatoriano no será tomado en cuenta, pero no ha podido conseguir un nuevo club. El alto salario con el que cuenta 'Andy', provocó que varios equipos no puedan terminar fichándolo.

Chicaiza está siendo parte de la pretemporada de LDUQ a tener contrato vigente, y todo apuntaba que se iba a quedar en el 'Rey de Copas' ante la falta de ofertas. En las últimas horas hubo un cambio de planes y el ecuatoriano es opción para reforzar a un equipo de la LigaPro en el que ya jugó.

"Hemos conversado sobre Andrés Chicaiza, pero estamos lejos de los números. Hasta hoy esperamos que el jugador pueda llegar al club. Nosotros tenemos que esperar que Andrés y Liga se pongan de acuerdo, nosotros no manejamos supuestos para traer jugadores. Si tenemos que hacer un arreglo será cuando ellos estén de acuerdo", declaró José Delgado, presidente de Delfín en Área Deportiva.

"Tengo las mejores relaciones con la dirigencia de Liga, siempre hemos llegado a acuerdos. Ojalá se dé, porque Andrés es un jugador que ha triunfado acá en Delfín, sino ya mañana tendremos la contratación de un jugador extranjero en esa posición" finalizó Delgado. En las próximas horas se conocerá si LDUQ llegó a un acuerdo con Chicaiza.