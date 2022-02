Uno de los grandes problemas que tiene GolTV con la transmisión de la LigaPro hasta diciembre, es que solamente estaban transmitiéndolo para Ecuador por una 'cablera'. Esto no dejaba opciones para los hinchas del fútbol ecuatoriano y varios de ellos no podían ver los partidos al no tener contratado DirecTV.

Hace pocas semanas, GolTV negoció con Star + para que también transmita la LigaPro, pero mucha gente en Ecuador no tiene acceso a internet de calidad y tampoco a tarjeta de crédito, algo que sigue limitando a los hinchas de ver los partidos. Para solucionar ese problema, el canal dueño de los derechos del campeonato ecuatoriano está muy cerca de llegar a un acuerdo con otra cablera ecuatoriana.

Fabián Gallardo, reconocido periodista ecuatoriana, anunció en su cuenta de Twitter que GolTV está muy cerca de acordar con CNT para que transmita la LigaPro. Esto dará acceso a muchos ecuatoriano para observar los partidos de sus equipos, al ser una 'cablera' que llega a todo el país y no tiene un costo alto.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, ya son tres las opciones para ver las transmisiones de la LigaPro: DirecTV, Star + y CNT. La llegada de la cablera del estado le dará más ingreso a GolTV, algo que ayudará a pagar la gran deuda que tiene con los clubes ecuatorianos, la cual ha generado una crisis económica en nuestro fútbol.