En la previa al partido entre Barcelona y Aucas, el Director Técnico de Aucas, César Farías, brindó una rueda de prensa en la que dejó una polémica frase que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Farías respondió a las críticas sobre el rendimiento de su equipo y las comparaciones con lo que hizo el propio Aucas en la temporada 2022. El DT aseguró que su plantel es "de los buenos del fútbol ecuatoriano".

Sobre los resultados en la Copa Libertadores: "Flamengo apenas tiene un solo punto arriba de nosotros y hay nueve en disputa. Seguimos teniendo nuestras posibilidades y ahora vamos a tener dos partidos de local. Es muy relativo todo... No hay preguntas tontas, sino tonto es el que no pregunta, pero sí hay grandes pendejos que dicen pendejadas, que no son capaces de ver una tabla y están más pendientes de sus vecinos que de sus propios desempeños. Nosotros estamos tranquilos. Sabemos que cuando se tiene éxito le causa algún tipo de incomodidad a otros", afirmó el DT venezolano.

Farías insistió en que aún tienen posibilidades en la Copa: "Hoy nosotros seguimos firmes en nuestras posibilidades. No veo en que tengamos que lamentarnos cosas que sucedieron atrás sino corregir las cosas que no nos han traído el rendimiento que queríamos en una circunstancia. Después en el fútbol un día tienes más suerte que otro o no se te da, o el rival jugó mejor que tú y hay que reconocerlo también, pero de que nosotros estamos a la altura de la doble competición, no queda la menor duda".

El entrenador de Aucas repitió que los números de su equipo son buenos: "Desde que llegué aquí, todas las semanas se cae, no tiene plantilla, las contrataciones no son buenas, los que se fueron son unos fenómenos, los que se quedaron son malos, eso es típico del que tiene más hinchada y el que tiene más atención mediática. Nosotros en los números seguimos muy bien y firmes. Hemos perdido muy poco. Somos muy sólidos y revisemos el último año. Somos de los buenos, buenos. No de los regulares".