Uno de los jugadores claves en Universidad Católica durante la temporada pasada fue el panameño Ismael Díaz, quien se convirtió en la carta de gol más importante del equipo que fue dirigido por el argentino Miguel Rondelli.

+¿Lo vale? Llegó a la LigaPro por $7 mil y hoy su valor es $600 mil

+¿Y lo económico? Este fue el motivo sobre la salida de Gustavo Alfaro de la Selección Ecuador

+Ex River Plate: Este jugador estaría cerca de llegar a la LigaPro

El delantero ‘Camaratta’ ha sido buscado durante este mercado de pases e incluso elevaron una oferta formal por su pase, pero la misma no fue suficiente para el ‘Trencito Azul,’ tal como lo confirmó Santiago Cattani, presidente del club, en diálogo con el periodista José Miguel Domínguez.

“Hubo una oferta inicial del CSKA Moscú de Rusia por el panameño Ismael Díaz, pero no es lo que el club pidió o espera,” manifestó el máximo mandatario del club que jugará la Copa Libertadores desde fase 2 ante Millonarios de Colombia.

Además se desconocen los montos que ofreció el equipo ruso, dado que Cattani no reveló la cifra: “Por el momento, preferimos no hablar de montos para no interferir en posibles futuras negociaciones.”