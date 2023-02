Víctor Figueroa, uno de los más destacados de la temporada 2022 vistiendo los colores de Sociedad Deportiva Aucas, dio más detalles en torno a su sorpresiva salida del conjunto oriental luego de cuatro temporadas en donde ha logrado destacar hasta ganar el título de la campaña anterior.

+¡Amarga derrota! Uruguay lo da vuelta y Ecuador se complica en la tabla (VIDEO)

+¿Lo sondeó un grande?: Jonatan Álvez si pudo regresar a la LigaPro

+¿Albo nuevamente? Desde LDUQ hablan del fichaje de Luis Amarilla

En diálogo con el colega Alejandro Ruilova, el 'Negro' —como lo conocen— se mostró muy feliz por ganar la distinción de mejor centrocampista ofensivo dentro de la LigaPro 2022. "Estoy contento. Esto es un premio por el esfuerzo que vinimos realizando hace mucho tiempo", dijo el rosario de 39 años.

Así también, Figueroa dio más detalles sobre su presurosa y accidentada salida del conjunto capitalino, según adelantó, los orientales armaron un proyecto distinto y por eso no contaban con su presencia. "Para este año se pensaba en un proyecto nuevo, a largo plazo, entonces por el tema de la edad no quisieron que continuara. Uno es tranquilo, ellos saben que se rindió al máximo. Eso se demuestra con el cariño de la gente pero son decisiones, uno tiene que aceptarlas", acotó.

Así también se mostró muy agradecido por su paso por el cuadro oriental, club al que llegó en 2019 procedente de Newell's Old Boys. "Estoy muy agradecido con el club porque me abrió las puertas con 35 años. Yo me entregué al máximo, con defectos, con virtudes"

En torno a su futuro, Figueroa indicó que no se ha logrado concretar la llegada a un nuevo equipo. "En lo personal todavía no hay nada concreto, estoy tranquilo, entrenándome solo. Hay varias cosas, estoy esperando que llegue el equipo", finalizó.