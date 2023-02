A un día del arranque de la temporada 2023 de la LigaPro se pudo conocer sobre el arribo de uno de los jugadores que dará de qué hablar en su llegada al país. Y es que el senegalés Ousmane N'Dong ya se sumó a su nuevo equipo: Gualaceo.

En su llegada a territorio ecuatoriano, luego de defender los colores de Albion de Uruguay en la campaña 2022, el africano dio detalles sobre su arribo al país y su vinculación al cuadro del jardín azuayo. “El contrato ya estaba firmado, estaba esperando la visa. No había problema, salió todo ayer y viajamos en la noche”, expresó el defensor.

El senegalés de 23 años indicó que logró mantenerse en forma y no perder ritmo realizando entrenamientos en el Club Lanús de Argentina, escuadra que le abrió las puertas para llegar al fútbol sudamericano en la temporada 2020. N'Dong debutó en nuestro continente en un duelo entre los granates y Newell's Old Boys. “Veníamos entrenando como se puede, con el club Lanús. Sabíamos que no era suficiente porque había que llegar a trabajar acá y adaptarnos a la altura”, acotó.

Finalmente, el africano se sinceró en torno a su conocimiento del nivel del fútbol de nuestro país. "No sé mucho del fútbol ecuatoriano. He visto algunos partidos de Copa Libertadores y Sudamericana, y se ve que es un fútbol de mucha intensidad”, concluyó el futbolista —que dentro de la campana 2022 jugó 26 encuentros en Albion y marcó un tanto.

Se espera que N'Dong sea habilitado para la segunda fecha de LigaPro. Una jornada antes, los azuayos tendrán que recibir a Barcelona Sporting Club este sábado 25 de febrero de 2023 a las 19h00.