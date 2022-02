Los problemas extrafutbolísticos de Joanthan Borja hicieron que se quede sin club desde enero de 2021. El atacante ecuatoriano estuvo buscando dónde jugar durante este tiempo, pero no consiguió nadie que confíe en él. La 'Zika' ha declarado en varias ocasiones que quiere tener una revancha y demostrar su compromiso, algo que no mostró durante toda su carrera.

Durante este mercado de pases, el nombre de Borja estuvo relacionado con algunos clubes de la LigaPro, pero no surgieron noticias sobre si las negociaciones llegaron a buen puerto o no. Hoy en la mañana se conoció de la manera menos esperada, que el ex Liga de Quito ya tiene nuevo club.

Jonathan Borja jugará en Cumbayá FC, algo que se dio a conocer por la planilla del equipo en el amistoso frente a Liga de Quito. La 'Zika' figuraba como titular, pero finalmente Hansel Batalla jugó desde el inicio, algo que fue dado a conocer por el periodista Camilo Taufic. Con esto salió a la luz que Borja está entrenando con el equipo recién ascendido y ya es parte de los partidos amistosos.

El jugador de 27 años tendrá su ansiada revancha en el fútbol ecuatoriano, aunque será en un equipo que tiene varios problemas administrativos. La LigaPro 2022 está muy cerca de empezar y todos los clubes van definiendo sus plantillas para conseguir los objetivos que se han planteado de cara a la nueva temporada.