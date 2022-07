Liga de Quito no atraviesa un buen momento deportivo, y muchos apuntan al entrenador Luis Zubeldía como uno de los reponsables del funcionamiento como del armado del equipo. Mientras tanto no tan lejos un ex entrenador 'albo' se coronó campeón.

Este miércoles se disputó la final del Torneo Intermedio de Uruguay, esto con el Liverpool y el Nacional enfrentándose, el ganador fue el cuadro de Pablo Repetto. El ex DT de Liga de Quito, también criticado antes de su salida, no perdió ni un solo encuentro.

El ex Independiente del Valle se llevó el trofeo tras seis victorias y un empate, además en el tema de goles también fue una máquina ya que anotó 15 goles y solo recibió un tanto. En el Apertura se quedó con el 2do lugar con 4 puntos menos que el campeón.

Con esto Pablo Repetto suma su sexto título como entrenador, tras la Copa Ecuador, Supercopa y LigaPro con Liga de Quito, además del Torneo Apertura con Defensor Sporting y el torneo de segunda con Fénix de Uruguay.