Enfocados en no volver a perder rápido las opciones de títulos en el 2022, en Liga de Quito piensan en lo que será el armado del equipo para el siguiente año, en horas recientes trascendió que dos elementos extranjeros no seguirán en el cuadro 'albo', uno de ellos titular indiscutible.

El periodista César Luis Merlo dio a conocer que pese a la intención de Liga de Quito y del jugador, finalmente Luis Amarilla no seguirá en el club debido a su alto costo de traspaso con un valor de 2 millones de dólares para fichar de forma definitiva.

Otro de los extranjeros que no seguirá en el club es Juan Cruz Kaprof, el futbolista llegó a inicio de temporada pero no ha cumplido las expectativas. Víctima de varias lesiones jugó solo 10 encuentros, 7 entrando al cambio y 3 de titular, por motivos futbolísticos no será ratificado.