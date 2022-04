Este jueves 14 de abril de 2022 el delantero de Liga de Quito, Tomás Molina, conversó con los colegas del programa "Un Rato Ameno" de radio cobertura. El 9 se ha convertido en la principal carta de gol y en la figura del 'Rey' en este inicio de temporada.

+ Lo ve en el Mundial: Campeón de Champions League llenó de elogios a Leonardo Campana

+ Batacazo del Eintracht Frankfurt con golazo de Borré: triunfo en el Camp Nou para eliminar a Barcelona de la Europa League

+ (VIDEO) En racha: Nuevo gol de Alemán en Polonia

Liga de Quito volvió a la victoria, tras la salida de Marini, primero contra Cumbayá en la LigaPro y luego contra Antofagasta en la Copa Sudamericana. Los 'Albos' jugarán contra Barcelona en la fecha 8 del campeonato en el Rodrigo Paz Delgado, de ahí que, Tomás Molina ya sienta este encuentro:

"Desde que llegue me dijeron y me hicieron sentir que el partido contra Barcelona es el que no se puede perder", comentó el jugador.